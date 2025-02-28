Видеообзор матча 19-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Итоговый результат — 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на канале ФК «Локомотив» в социальной сети «ВКонтакте».

На девятой минуте нападающий «Динамо» Эгаш Касинтура открыл счёт. Ответный мяч «Локомотива» на 84-й минуте забил форвард Дмитрий Воробьёв — 1:1.

После 19 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.