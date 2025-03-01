Результаты матчей чемпионата Германии 28 февраля
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В пятницу, 28 февраля, состоялся первый матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.
Результаты матчей чемпионата Германии 28 февраля:
«Штутгарт» — «Бавария» — 1:3.
В составе «Штутгарта» отличился Ангело Штиллер. За «Баварию» забили Майкл Олисе, Леон Горецка и Кингсли Коман.
«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда Себастьяна Хёнеса набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко за аналогичное количество игр.
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