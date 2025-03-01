Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Германии 28 февраля

Результаты матчей чемпионата Германии 28 февраля
Комментарии

В пятницу, 28 февраля, состоялся первый матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 28 февраля:

«Штутгарт» — «Бавария» — 1:3.

В составе «Штутгарта» отличился Ангело Штиллер. За «Баварию» забили Майкл Олисе, Леон Горецка и Кингсли Коман.

«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. Команда Себастьяна Хёнеса набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко за аналогичное количество игр.

Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android