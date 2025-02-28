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Гвардиола отказался отвечать на вопрос о жалобе Ла Лиги на «Ман Сити» в Еврокомиссию

Гвардиола отказался отвечать на вопрос о жалобе Ла Лиги на «Ман Сити» в Еврокомиссию
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не захотел отвечать на вопрос журналистов о своём отношении к заявлению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщившего, что испанская лига подала жалобу в Еврокомиссию на «горожан», обвинив их в нарушении закона Европейского союза о конкуренции.

– Следующий вопрос.

– Почему «Манчестер Сити» является мишенью для других клубов, лиг и организаций?
– Я не знаю. В прошлом подобное случалось с УЕФА, через несколько недель это произойдёт с английской Премьер-лигой. Помните о вердикте [судебного разбирательства с АПЛ]? Мы подождём, а потом поговорим, — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Хосеп Гвардиола Подробнее
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Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

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