Гвардиола отказался отвечать на вопрос о жалобе Ла Лиги на «Ман Сити» в Еврокомиссию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не захотел отвечать на вопрос журналистов о своём отношении к заявлению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщившего, что испанская лига подала жалобу в Еврокомиссию на «горожан», обвинив их в нарушении закона Европейского союза о конкуренции.

– Следующий вопрос.

– Почему «Манчестер Сити» является мишенью для других клубов, лиг и организаций?

– Я не знаю. В прошлом подобное случалось с УЕФА, через несколько недель это произойдёт с английской Премьер-лигой. Помните о вердикте [судебного разбирательства с АПЛ]? Мы подождём, а потом поговорим, — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: