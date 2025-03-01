В Мексике похитили полузащитника сборной Уругвая Фонсеку — El Pais

Хавбек мексиканского «Леона» и национальной команды Уругвая Николас Фонсека стал жертвой похищения. Об этом сообщает El Pais.

По информации источника, 26-летнего игрока похитили, когда он ехал на тренировку «Леона». Сообщается, что вооружённые преступники перехватили его транспортное средство на дороге. Уругвайского футболиста продержали два часа, после чего выбросили из авто в безлюдном месте в 25 км от места похищения. На данный момент с Фонсекой всё в порядке. Несмотря на произошедшее, он готов принять участие в ближайшем матче мексиканской команды.

За свою профессиональную игровую карьеру Фонсека выступал за итальянскую «Новару», уругвайские «Ривер Плейт», «Уондерерс» и на данный момент – за мексиканский «Леон». За национальную команду Уругвая Фонсека сыграл три встречи.