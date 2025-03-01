«Бавария» одержала волевую победу в матче со «Штутгартом» на выезде

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

На 34-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Ангело Штиллер. Ответный мяч «Баварии» забил нападающий Майкл Олисе на 45-й минуте. Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Леон Горецка и нападающий Кингсли Коман.

«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко.