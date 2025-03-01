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Штутгарт — Бавария, результат матча 28 февраля 2025, счет 1:3, Бундеслига 2024-2025

«Бавария» одержала волевую победу в матче со «Штутгартом» на выезде
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Штиллер – 34'     1:1 Олисе – 45'     1:2 Горецка – 64'     1:3 Коман – 90'    

На 34-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Ангело Штиллер. Ответный мяч «Баварии» забил нападающий Майкл Олисе на 45-й минуте. Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Леон Горецка и нападающий Кингсли Коман.

«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко.

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