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«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Оробе» в матче 23-го тура Про-Лиги

«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Аль-Оробе» в матче 23-го тура Про-Лиги
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Завершился матч 23-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Ороба» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Аль-Джуф Юнивёрсити Стэдиум» в Сакаке. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Максимилиано Рамиресом (Аргентина). «Аль-Ороба» победила «Аль-Наср» со счётом 2:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:00 МСК
Аль-Ороба
Сакака
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Сума – 40'     1:1 Nawaf Meshari Mohammed Bu Washl – 51'     2:1 Гудмундссон – 65'    

На 40-й минуте нападающий «Аль-Оробы» Умар Аль-Сума открыл счёт. Ответный мяч «Аль-Насра» на 51-й минуте забил защитник Наваф Аль-Бушал. Победный мяч хозяев на 65-й минуте оформил полузащитник Йоуханн Берг Гудмундссон — 2:1. Португальский форвард Криштиану Роналду не смог отметиться результативными действиями в данном матче.

После 23 сыгранных встреч «Аль-Ороба» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 26 очков. «Аль-Наср» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 возглавляет «Аль-Иттихад», у которого 56 очков после 22 матчей.

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