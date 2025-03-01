Лунёв рассказал, что ему понравилось и не понравилось во время жизни в Германии

Вратарь сборной России и «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о впечатлениях от жизни в Германии. С 2021 по 2023 год российский футболист выступал в составе леверкузенского «Байера».

— Я три года прожила в Канаде, мне там было сложно. Как тебе в Германии?

— Давай сразу поправку: не играл, а был (смеётся). Мне очень понравился ритм жизни. Там небольшой городок, в принципе, города небольшие. Соответственно, меньше народу, пробок, суеты. Люди ценят своё время.

— Говорил, что в Германии сталкивался с чрезмерной бюрократией.

— Да. Всё через почту: ты должен прийти, отправить, забрать, лично подписать, подойдя к определённому времени. Не так, как у нас. У нас попроще: можно сделать заявку, дистанционно всё закрыть. А там нужно личное присутствие, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

В составе «Байера» вратарь принял участие в трёх матчах.

Самая крупная победа «Динамо»: