Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв рассказал, что ему понравилось и не понравилось во время жизни в Германии

Лунёв рассказал, что ему понравилось и не понравилось во время жизни в Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России и «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о впечатлениях от жизни в Германии. С 2021 по 2023 год российский футболист выступал в составе леверкузенского «Байера».

— Я три года прожила в Канаде, мне там было сложно. Как тебе в Германии?
— Давай сразу поправку: не играл, а был (смеётся). Мне очень понравился ритм жизни. Там небольшой городок, в принципе, города небольшие. Соответственно, меньше народу, пробок, суеты. Люди ценят своё время.

— Говорил, что в Германии сталкивался с чрезмерной бюрократией.
— Да. Всё через почту: ты должен прийти, отправить, забрать, лично подписать, подойдя к определённому времени. Не так, как у нас. У нас попроще: можно сделать заявку, дистанционно всё закрыть. А там нужно личное присутствие, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

В составе «Байера» вратарь принял участие в трёх матчах.

Материалы по теме
«Данные сумасшедшие». Лунёв высказался о молодых футболистах «Динамо»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android