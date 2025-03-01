Хет-трик Айвана Тони позволил «Аль-Ахли» обыграть «Аль-Хиляль» с Малкомом в составе

Завершился матч 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Игра проходила на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто из Боснии и Герцеговины. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В начале второго тайма счёт открыл нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони. На 53-й минуте англичанин укрепил преимущество гостей. На 74-й минуте полузащитник Салем Аль-Давсари сократил отставание «Аль-Хиляля». На 83-й минуте нападающий хозяев Маркос Леонардо восстановил равновесие. На 88-й минуте Тони оформил хет-трик.

«Аль-Ахли» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Аль-Хиляль» заработал 51 очко после 23 встреч и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 56 очков за 22 игры.

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