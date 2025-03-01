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Аморим рассказал, что Гарначо оплатит ужин команде за свою реакцию на замену в матче АПЛ

Аморим рассказал, что Гарначо оплатит ужин команде за свою реакцию на замену в матче АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал об общении с нападающим Алехандро Гарначо после того, как он ушёл в подтрибунное помещение сразу после замены в матче 27-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (3:2). 20-летний футболист был заменён на 45-й минуте после того, как красную карточку получил защитник Патрик Доргу.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Филоген – 4'     1:1 Морси – 22'     2:1 де Лигт – 26'     2:2 Филоген – 45+2'     3:2 Магуайр – 47'    
Удаления: Доргу – 43' / нет

«Гарначо пришёл ко мне. Вышло забавно, поскольку он сам пришёл в мой кабинет [на следующий день]. Я провёл расследование и выяснил, что Алехандро ушёл в раздевалку с целью переодеться, потому что промок. Нет ничего страшного в том, что он не наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Однако в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», важно всё, в том числе и восприятие. Гарначо заплатит за ужин для всей команды», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

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