Аморим рассказал, что Гарначо оплатит ужин команде за свою реакцию на замену в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал об общении с нападающим Алехандро Гарначо после того, как он ушёл в подтрибунное помещение сразу после замены в матче 27-го тура АПЛ с «Ипсвичем» (3:2). 20-летний футболист был заменён на 45-й минуте после того, как красную карточку получил защитник Патрик Доргу.
«Гарначо пришёл ко мне. Вышло забавно, поскольку он сам пришёл в мой кабинет [на следующий день]. Я провёл расследование и выяснил, что Алехандро ушёл в раздевалку с целью переодеться, потому что промок. Нет ничего страшного в том, что он не наблюдал за игрой со скамейки запасных.
Однако в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», важно всё, в том числе и восприятие. Гарначо заплатит за ужин для всей команды», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.
Гарначо празднует победу в Кубке Англии в стиле Роналду:
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