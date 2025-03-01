«Фиорентина» обыграла «Лечче» в матче Серии А и поднялась в еврокубковую зону

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Ливио Маринелли. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «фиалок».

На девятой минуте единственной гол во встрече забил полузащитник «Фиорентины» Робин Госенс.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 45 очков за 27 матчей. «Лечче» заработал 25 очков после 27 встреч и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 57 очков за 26 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: