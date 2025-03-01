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«Фиорентина» обыграла «Лечче» в матче Серии А и поднялась в еврокубковую зону

«Фиорентина» обыграла «Лечче» в матче Серии А и поднялась в еврокубковую зону
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Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Ливио Маринелли. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «фиалок».

Италия — Серия А . 27-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Госенс – 9'    

На девятой минуте единственной гол во встрече забил полузащитник «Фиорентины» Робин Госенс.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 45 очков за 27 матчей. «Лечче» заработал 25 очков после 27 встреч и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Интер», у которого 57 очков за 26 игр.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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