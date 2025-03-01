«Астон Вилла» вышла в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Кардифф» благодаря дублю Асенсио
Поделиться
Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Астон Вилла» и «Кардифф Сити». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.
Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 Асенсио – 68' 2:0 Асенсио – 80'
Первый тайм прошёл без голов. На 68-й минуте отличился нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио. Ему ассистировал Маркус Рашфорд. На 80-й минуте Асенсио оформил дубль с передачи Леона Бэйли.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
Комментарии
- 1 марта 2025
-
01:59
-
01:49
-
01:02
-
01:00
-
00:53
-
00:45
-
00:44
-
00:44
-
00:40
-
00:40
-
00:30
-
00:17
-
00:10
-
00:02
-
00:00
-
00:00
- 28 февраля 2025
-
23:59
-
23:39
-
23:28
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:16
-
23:09
-
23:03
-
22:48
-
22:45
-
22:36
-
22:30
-
22:19
-
22:18
-
22:06
-
22:04
-
21:51
-
21:46