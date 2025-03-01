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«Астон Вилла» вышла в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Кардифф» благодаря дублю Асенсио

«Астон Вилла» вышла в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Кардифф» благодаря дублю Асенсио
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Астон Вилла» и «Кардифф Сити». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 Асенсио – 68'     2:0 Асенсио – 80'    

Первый тайм прошёл без голов. На 68-й минуте отличился нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио. Ему ассистировал Маркус Рашфорд. На 80-й минуте Асенсио оформил дубль с передачи Леона Бэйли.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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