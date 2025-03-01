«Астон Вилла» вышла в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Кардифф» благодаря дублю Асенсио

Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Астон Вилла» и «Кардифф Сити». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 2:0.

Первый тайм прошёл без голов. На 68-й минуте отличился нападающий «Астон Виллы» Марко Асенсио. Ему ассистировал Маркус Рашфорд. На 80-й минуте Асенсио оформил дубль с передачи Леона Бэйли.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.