Хет-трик Биерета помог «Монако» разгромить «Реймс» в матче 24-го тура Лиги 1

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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Монако» и «Реймс». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ваттеллье (Франция). «Монако» разгромил «Реймс» со счётом 3:0.

На 34-й, 39-й и 51-й минутах отличился нападающий «Монако» Мика Биерет — 3:0. Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил данный матч в связи с травмой приводящей мышцы.

После 24 сыгранных встреч «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 43 очка. «Реймс» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 59 очков после 23 матчей.