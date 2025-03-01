Результаты матчей чемпионата Италии 28 февраля

28 февраля в 27-м туре итальянской Серии А состоялся один матч. Представляем вашему вниманию результат встречи, прошедшей в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 28 февраля:

«Фиорентина» — «Лечче» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Наполи», набравший 57 очков за 26 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 56 очков в 26 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 54 очками после 26 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 14 очков, «Венеция» с 17 очками и «Эмполи», заработавший 21 очко.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: