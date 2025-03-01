Обладатель «Золотого мяча» Родри начал тренироваться с мячом после разрыва «крестов»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри приступил к тренировкам с мячом в рамках процесса реабилитации после разрыва крестообразных связок. 28-летний футболист получил эту травму в минувшем сентябре.

Пресс-служба «горожан» в своём аккаунте в социальной сети опубликовала видео с тренирующимся Родри, сопроводив его комментарием: «На пути к выздоровлению».

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

28 октября 2024 года состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». По результатам голосования победу одержал Родри. На второй строчке расположился нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Замкнул тройку лидеров полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.