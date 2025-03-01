Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обладатель «Золотого мяча» Родри начал тренироваться с мячом после разрыва «крестов»

Обладатель «Золотого мяча» Родри начал тренироваться с мячом после разрыва «крестов»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри приступил к тренировкам с мячом в рамках процесса реабилитации после разрыва крестообразных связок. 28-летний футболист получил эту травму в минувшем сентябре.

Пресс-служба «горожан» в своём аккаунте в социальной сети опубликовала видео с тренирующимся Родри, сопроводив его комментарием: «На пути к выздоровлению».

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

28 октября 2024 года состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту мира «Золотой мяч». По результатам голосования победу одержал Родри. На второй строчке расположился нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Замкнул тройку лидеров полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем.

Родри Подробнее
Материалы по теме
Считается, что «Сити» купил нового Родри. Это не совсем так
Считается, что «Сити» купил нового Родри. Это не совсем так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android