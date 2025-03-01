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Результаты матчей РПЛ 28 февраля

Результаты матчей РПЛ 28 февраля
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В пятницу, 28 февраля, состоялся первый матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 28 февраля:

«Динамо» Махачкала — «Локомотив» — 1:1.

В составе «Динамо» отличился Эгаш Касинтура. За «Локомотив» забил Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 36 очков за 19 матчей. Махачкалинское «Динамо» располагается на 10-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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