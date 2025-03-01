Андрей Лунёв высказал мнение об Александре Овечкине, Евгении Кузнецове и рекорде Гретцки

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о знакомстве с российским капитаном хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и бывшим нападающим этого клуба НХЛ Евгением Кузнецовым.

— Во время турне по США за «Байер» ты побывал на матчах «Вашингтона». Удалось пообщаться с Овечкиным?

— Да, и с Кузнецовым. Приятные ребята. Мы коротенько пообщались, потом они сразу прыгнули в автобус. Буквально минут 5-10, обменялись телефонами, я вручил футболку на память. Они пообещали клюшку, но так и не связался с ними. Джерси было бы прикольно, причём обоих.

— Овечкин побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Учитывая, как сейчас идёт, думаю, да. Хотя изначально я ставил на следующий сезон, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

39-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил 883 шайбы в регулярных сезонах, что на 11 шайб меньше, чем у обладателя снайперского рекорда лиги Уэйна Гретцки (894 гола). До конца текущего регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» осталось провести 23 игры, при этом на счету Овечкина в сезоне-2024/2025 30 шайб в 43 матчах.

Видео: Сотрудник «Вашингтона» помечает клюшку Овечкина