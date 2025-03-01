Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к соцсетям

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к соцсетям
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о своём отношении к социальным сетям.

— Раньше ты активно вёл соцсети, нет желания возобновить?
— Никаких соцсетей больше не имею и не хочу, потому что опыт имеется. Не скажу, что негативный, но и не позитивный. Просто он был. Неинтересно, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

33-летний российский вратарь Андрей Лунёв подписал контракт с московским «Динамо» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей за бело-голубых (15 в РПЛ), в которых Лунёв пропустил 17 голов, пять игр голкипер завершил «всухую».

Видео: Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык:

Материалы по теме
Андрей Лунёв высказал мнение об Александре Овечкине, Евгении Кузнецове и рекорде Гретцки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android