Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал о своём отношении к соцсетям

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о своём отношении к социальным сетям.

— Раньше ты активно вёл соцсети, нет желания возобновить?

— Никаких соцсетей больше не имею и не хочу, потому что опыт имеется. Не скажу, что негативный, но и не позитивный. Просто он был. Неинтересно, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

33-летний российский вратарь Андрей Лунёв подписал контракт с московским «Динамо» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей за бело-голубых (15 в РПЛ), в которых Лунёв пропустил 17 голов, пять игр голкипер завершил «всухую».

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