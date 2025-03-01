Результаты матчей чемпионата Франции 28 февраля

28 февраля состоялся один матч 24-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 24-й тур, результаты встреч 28 февраля:

«Монако» — «Реймс» — 3:0.

Отметим, что в составе «Монако» хет-триком отметился нападающий Мика Биерет.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 59 очков в 23 матчах. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 46 очков. Третью строчку с 43 очками в 22 встречах занимает «Ницца». На два очка от команды Люсьена Фавра отстаёт «Монако» Александра Головина.

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