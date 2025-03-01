Президент махачкалинского «Динамо» критически обратился к игрокам после ничьей с «Локо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев выступил с обращением к игрокам в командной раздевалке после домашней ничьей с московским «Локомотивом» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ, который стал первым в календаре лиги в весенней части сезона-2024/2025.

«На самом деле, если в целом взять игру, очко есть — поехали дальше. Это правильно. С другой стороны, был целый ряд таких эпизодов, в которых вы не имели права играть так, как играли, вы лучше можете играть. Если разбить эту игру… наш мозг такой, что мы не можем в целом анализировать, берём составляющие игры и анализируем их. Если составляющие анализировать — целый ряд эпизодов вы так играли, как не должны играть», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале махачкалинского «Динамо».

На девятой минуте матча «Динамо» Мх — «Локомотив» единственным ударом махачкалинцев по воротам за первый тайм счёт открыл нападающий Эгаш Касинтура. На 84-й минуте форвард гостей Дмитрий Воробьёв забил ответный гол точным выстрелом под перекладину из-за линии штрафной.

«Динамо» набрало 18 очков в 19 матчах и поднялось в турнирной таблице на 10-е место, опередив «Крылья Советов» благодаря победе в личной встрече.

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