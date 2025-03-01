Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России назвал главный трансфер РПЛ этой зимы

Тренер сборной России назвал главный трансфер РПЛ этой зимы
Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев назвал главный трансфер РПЛ этой зимы.

«На бумаге трансфер Глебова — лучший переход в зимнюю паузу. Ливай Гарсия, Солари… Пока только впечатляют суммы. Еще вопрос, как они помогут «Спартаку». Солари приехал за нормальные деньги? В Россию все едут, умножая всё в два раза: зарплата в два раза больше, всё удваивается», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, полузащитник Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо» за, как сообщают разные источники, € 8-9 млн с учётом бонусов. Вингер Луис Энрике стал игроком «Зенита», перейдя из бразильского «Ботафого» за, ориентировочно, € 33 млн. Крайний нападающий «Спартака» Солари перебрался в стан красно-белых из «Ривер Плейт» примерно за € 10 млн.

Материалы по теме
РПЛ вернулась! И сразу крутыми матчами с Дзюбой, «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом». LIVE!
Live
РПЛ вернулась! И сразу крутыми матчами с Дзюбой, «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом». LIVE!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android