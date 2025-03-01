Тренер сборной России назвал главный трансфер РПЛ этой зимы

Тренер сборной России Николай Писарев назвал главный трансфер РПЛ этой зимы.

«На бумаге трансфер Глебова — лучший переход в зимнюю паузу. Ливай Гарсия, Солари… Пока только впечатляют суммы. Еще вопрос, как они помогут «Спартаку». Солари приехал за нормальные деньги? В Россию все едут, умножая всё в два раза: зарплата в два раза больше, всё удваивается», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, полузащитник Глебов перешёл из «Ростова» в «Динамо» за, как сообщают разные источники, € 8-9 млн с учётом бонусов. Вингер Луис Энрике стал игроком «Зенита», перейдя из бразильского «Ботафого» за, ориентировочно, € 33 млн. Крайний нападающий «Спартака» Солари перебрался в стан красно-белых из «Ривер Плейт» примерно за € 10 млн.