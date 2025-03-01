Тренер сборной России заявил, что в команде ожидают скорое снятие бана

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, что игроки национальной команды ожидают скорое снятие бана.

«Много ли футболистов отказываются ехать в сборную? Никто не отказывается. Все хотят приезжать в сборную и понимают, что нас в скором времени вернут», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).