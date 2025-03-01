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«Тренируемся и пыхтим». Вратарь «Динамо» рассказал о работе под руководством Марцела Лички

«Тренируемся и пыхтим». Вратарь «Динамо» рассказал о работе под руководством Марцела Лички
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопросы о тренировках под руководством чешского главного тренера Марцела Лички.

— Как тебе работа с Личкой?
— Нормально, в рабочем режиме. Тренируемся и пыхтим.

— Есть ли отличия в его работе, которые удивили?
— Нет. Меня, наверное, уже ничем не удивить. Всё отлично, в рабочем режиме. Профессионально и качественно. Думаю, будем смотреть, как говорят, «цыплят по осени считают». В нашем случае — конец весны. Это и будет лакмусовая бумажка. Оценка и нашей работы и тренерского штаба, — сказал Лунёв для проекта «Футбольное катание» с Евгенией Медведевой.

33-летний вратарь Андрей Лунёв перешёл в московское «Динамо» в июле 2024 года. 47-летний чешский тренер Марцел Личка возглавил бело-голубых в июне 2023 года. В сезоне-2023/2024 «Динамо» завоевало бронзовые медали, упустив возможное чемпионство выездным поражением в 30-м туре от прямого конкурента «Краснодара» (0:1).

В текущей турнирной таблице РПЛ бело-голубые находятся на пятой строчке с 35 очками в 18 матчах. 2 марта динамовцы откроют для себя весеннюю часть сезона выездной встречей с «Ростовом».

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