Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА

Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонин рассказал, чего ожидает от домашнего матча сине-бело-голубых с московским ЦСКА в 19-м туре РПЛ.

«Хотелось бы увидеть интересный матч, хотя это будет не в интересах гостей. Хочется увидеть зенитовских новичков, которые, думаю, появятся с первых минут, потому что мы уже видели в первом круге, как соперник выстраивает оборону против «Зенита». Я думаю, сейчас игра будет несколько иной. В связи с этим интересно, как соперник будет противостоять лучшим качествам игроков, особенно тем, которые только появились в команде», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днём».

Матч «Зенита» и ЦСКА состоится на петербургской «Газпром Арене» 1 марта, стартовый свисток назначен на 16:30 мск. В первом круге сине-бело-голубые одержали выездную победу в очной встрече со счётом 1:0.

«Зенит» с 39 очками в 18 матчах находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, уступая лидерство «Краснодару» только по результату личной встречи. ЦСКА набрал в осенней части сезона 31 очко и занимает шестое место.

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