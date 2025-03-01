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Месси: я никогда и представить не мог, что переживу то, что пережил

Месси: я никогда и представить не мог, что переживу то, что пережил
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своей карьере.

«Я никогда и представить не мог, что переживу то, что пережил, что проведу такую карьеру. Никогда не думал и не представлял такого. Моей единственной целью было стать профессиональным футболистом, играть в футбол. Мне с детства нравилось играть. Я люблю футбол, люблю состязаться и побеждать. Я благодарен Богу за всё, что он мне дал и чего я добился.

Мне посчастливилось добиться в футболе всего и с командами, в том числе национальной, и индивидуально. Я бы и просить его о таком не посмел. Я получил много подарков свыше. Он дал мне вёе, и я просто признателен за свою карьеру и за ту жизнь, которая мне досталась», — сказал Месси в интервью Apple Music.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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