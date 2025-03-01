Алексей Игонин оценил шансы Александра Соболева попасть в основу «Зенита» на игру с ЦСКА

Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос о возможном выходе на поле нападающего Александра Соболева с первых минут домашнего матча сине-бело-голубых с московским ЦСКА в 19-м туре РПЛ.

— Соболев неплохо сыграл в зимних товарищеских матчах. Как считаете, может ли он выйти в старте на игру с ЦСКА?

— По моему мнению, на данный момент он игрок ротации. Он явно не набрал свои лучшие кондиции в первом круге, когда он только появился в составе «Зенита». Сейчас у него было больше времени. Очевидно, что он лучше готов, — приводит слова Игонина «Спорт День за Днём».

27-летний нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах форвард отметился двумя голами и результативным пасом в Кубке России.

Видео: Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча