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Алексей Игонин оценил шансы Александра Соболева попасть в основу «Зенита» на игру с ЦСКА

Алексей Игонин оценил шансы Александра Соболева попасть в основу «Зенита» на игру с ЦСКА
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Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос о возможном выходе на поле нападающего Александра Соболева с первых минут домашнего матча сине-бело-голубых с московским ЦСКА в 19-м туре РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Соболев неплохо сыграл в зимних товарищеских матчах. Как считаете, может ли он выйти в старте на игру с ЦСКА?
— По моему мнению, на данный момент он игрок ротации. Он явно не набрал свои лучшие кондиции в первом круге, когда он только появился в составе «Зенита». Сейчас у него было больше времени. Очевидно, что он лучше готов, — приводит слова Игонина «Спорт День за Днём».

27-летний нападающий Александр Соболев в августе 2024 года перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах форвард отметился двумя голами и результативным пасом в Кубке России.

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