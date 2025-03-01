Лионель Месси рассказал о своём распорядке дня в Аргентине до переезда в Барселону

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о своём распорядке дня в Аргентине до переезда в Барселону.

«Как выглядел мой день в Росарио? Я шёл в школу. Правда, начальные классы начинались после полудня. Поэтому я долго спал, а когда просыпался, ел и шёл в школу. После школы я сразу шёл на улицу, где проводил очень много времени. Тогда всё было по-другому, в Аргентине в целом. Я много времени проводил с друзьями, которые жили по соседству. Мы играли в футбол и часто играли допоздна. В наше время детям на улицах вечером небезопасно — не только в Аргентине, но и во всём мире. Мне нравилось проводить время с друзьями. И когда я переехал в Барселону, многое сильно поменялось. Я потерял всё, чем жил каждый день. Было очень тяжело», — сказал Месси в интервью Apple Music.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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