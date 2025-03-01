Тео Бонгонда рассказал, за счёт чего «Спартаку» удалось набрать хороший ход к концу осени

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о причине хороших результатов красно-белых в конце осенней части текущего сезона.

— А за счет чего мы набрали такой ход в конце осени? Ведь на старте сезона стабильности «Спартаку» не хватало.

— Мы осознали, что для успеха нужно отдавать на поле больше, чем прежде. Тренер внушил каждому, что любой из нас играет не одну роль, а несколько, должен страховать партнеров, биться за них. Это отношение к делу нельзя терять. Вот наша главная задача, — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

Московский «Спартак» одержал победы в шести заключительных матчах осенней части РПЛ сезона-2024/2025. Последнее на текущий момент поражение красно-белых в чемпионате России состоялось 19 октября 2024 года в домашней игре 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

С 37 очками после 18 матчей команда Деяна Станковича занимает в турнирной таблице третье место, уступая по два очка «Краснодару» и «Зениту».

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