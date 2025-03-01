Экс-футболист ЦСКА рассказал, как выжил под обстрелом ВСУ на передовой

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, как выжил под обстрелом ВСУ на передовой.

«Так получилось, что мы ехали с командиром на квадрике в Клещеевку. Мы не планировали никуда заезжать, я был в кроксах, шортах и футболке. В таком наряде и первый раз на передке! И так я бегал по посадкам. Обстрел, добежал до блиндажа, упал в него, полежал и побежал дальше. Потом на картах стали этот блиндаж обозначать как «блиндаж «Соломы». Когда мы вернулись на базу, командир слез с квадроцикла, а я остался на нём сидеть… У меня в голове целый час, наверное, крутились слова дочки: «Папа, включай голову!» — приводит слова Соломатина «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов.

Андрей Соломатин — чемпион России в составе ЦСКА, пятикратный обладатель Кубка России и победитель Суперкубка России.