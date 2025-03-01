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35-летний Томас Мюллер определился со своим будущим

35-летний Томас Мюллер определился со своим будущим
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер принял решение по своему будущему в мюнхенском клубе.

Как сообщает Bild, 35-летний футболист готов продлить соглашение, истекающее летом, если клуб предложит ему новый контракт. Мюллер готов пойти на сокращение зарплаты, поскольку понимает, что не будет игроком стартового состава мюнхенцев в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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