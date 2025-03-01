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Тео Бонгонда отреагировал на вопрос о своих ролях на поле в «Спартаке»

Тео Бонгонда отреагировал на вопрос о своих ролях на поле в «Спартаке»
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Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос о своих игровых ролях в команде.

— Ты сказал, что при Деяне Станковиче у каждого игрока по несколько ролей на поле. Какие у тебя?
— Это сложно описать конкретными терминами. Но суть в том, что если я вижу, как партнер по команде вдруг ошибся или нуждается в помощи, то нужно сделать всё, чтобы исправить ситуацию в интересах команды. Ни одна команда в мире не может провести идеально все 90 минут. Ну, может, у «Реала» иногда получается. Но если отдавать себя в каждом эпизоде, можно добиться большого успеха, — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

29-летний правый вингер сборной ДР Конго Тео Бонгонда выступает за «Спартак» с июля 2023 года. В текущем сезоне на его счету пять забитых мячей и два результативных паса в 21 матче за клуб во всех турнирах, при этом нападающий сыграл во всех 18 состоявшихся матчах красно-белых в РПЛ.

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