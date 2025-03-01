Иван Таранов считает, что матч «Зенит» — ЦСКА не будет зрелищным

Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 марта.

«На мой взгляд, команды только возвращаются в игровой режим. Я думаю, что будет много борьбы. Красивый футбол мы вряд ли увидем. Конечно, интересно будет посмотреть, как будет проявлять себя Алеррандро. Возобновление чемпионата очень интересно. Я думаю, что игра пройдёт за небольшим преимуществом хозяев», — приводит слова Таранова «Спорт день за днём».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).