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Иван Таранов считает, что матч «Зенит» — ЦСКА не будет зрелищным

Иван Таранов считает, что матч «Зенит» — ЦСКА не будет зрелищным
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Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, команды только возвращаются в игровой режим. Я думаю, что будет много борьбы. Красивый футбол мы вряд ли увидем. Конечно, интересно будет посмотреть, как будет проявлять себя Алеррандро. Возобновление чемпионата очень интересно. Я думаю, что игра пройдёт за небольшим преимуществом хозяев», — приводит слова Таранова «Спорт день за днём».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).

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