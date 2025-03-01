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Игорь Шалимов назвал главную проблему футболистов в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»

Игорь Шалимов назвал главную проблему футболистов в матче «Динамо» Мх — «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о сложностях, с которыми столкнулись игроки махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива» в очном матче 19-го тура РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

«Адаптироваться нужно было под это поле. Было видно, что игроки подскальзывались, то есть шипы уезжали — многие падали. Если мы посмотрим гол Махачкалы, то там просто три человека упали. Первый тайм был для адаптации, скажем так. Я примерно представляю, как это выглядит. Ты можешь упасть и травму получить, но я могу сказать, что мяч катился неплохо. Второй тайм по качеству был очень хорош», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 19-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1) открыл весеннюю часть сезона-2024/2025 в РПЛ. Встреча прошла 28 февраля на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске на после с видимыми следами снега, команды играли оранжевым мячом.

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