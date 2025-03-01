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Защитник Табидзе оценил голевой удар Воробьёва в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Защитник Табидзе оценил голевой удар Воробьёва в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
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Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе прокомментировал гол в ворота своей команды в исполнении нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва на 84-й минуте очного матча 19-го тура РПЛ (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

«Он забил очень хороший гол. Тяжело защищаться в такие моменты, потому что он бил с 16-17 метров в девятку, очень тяжело было для нашего вратаря. В такие моменты просто нельзя давать ударить сопернику», — сказал Табидзе в эфире телеканала «Матч ТВ».

На исходе 84-й минуты игры нападающий гостей Дмитрий Воробьёв нанёс удар по воротам махачкалинского «Динамо», находясь в метре от штрафной площади по центру створа ворот. Мяч попал в левый верхний от голкипера Давида Волка угол ворот и влетел в сетку от перекладины.

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