Защитник Табидзе оценил голевой удар Воробьёва в матче «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе прокомментировал гол в ворота своей команды в исполнении нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва на 84-й минуте очного матча 19-го тура РПЛ (1:1).

«Он забил очень хороший гол. Тяжело защищаться в такие моменты, потому что он бил с 16-17 метров в девятку, очень тяжело было для нашего вратаря. В такие моменты просто нельзя давать ударить сопернику», — сказал Табидзе в эфире телеканала «Матч ТВ».

На исходе 84-й минуты игры нападающий гостей Дмитрий Воробьёв нанёс удар по воротам махачкалинского «Динамо», находясь в метре от штрафной площади по центру створа ворот. Мяч попал в левый верхний от голкипера Давида Волка угол ворот и влетел в сетку от перекладины.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»