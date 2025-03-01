Сергей Песьяков: «Спартак» — великий и могучий, только лайк, подписка

Вратарь «Крыльев Советов» и экс-голкипер «Спартака» Сергей Песьяков рассказал, чего ему не хватило, чтобы реализоваться в составе красно-белых.

«О «Спартаке» только тёплые воспоминания. Великий и могучий! Столько болельщиков!

Я тогда молодой-зелёный был. Если бы попал к Кафанову пораньше, может быть, и в «Спартаке» потом всё иначе сложилось бы. На самом деле с головой у меня всегда всё нормально было. Я никогда не ленился и вообще считаю трудоспособность своим козырем. Благодаря ей я заиграл и куда-то там попал. С этим вообще никаких проблем не было. А вот человека, способного направить эту трудоспособность в нужное русло, мне раньше не хватало. Виталий Витальевич не раз рассказывал: когда Сослана [Джанаева] в «Ростов» забрали, я в этом списке тоже был. Могли пересечься чуть-чуть пораньше, году в 2014-15-м. Мы же только через четыре-пять лет встретились. А «Спартаку» — только лайк, подписка, ха-ха», — рассказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

36-летний Сергей Песьяков выступал за московский «Спартак» с августа 2009 года по январь 2011 года, с июня 2012 года по август 2015 года и с декабря 2015 года по июль 2017 года.

В июле 2017 года Песьяков перешёл из «Спартака» в «Ростов», куда в марте 2019 года вернулся тренер вратарей Виталий Кафанов.

Полное интервью с Сергеем Песьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Как появился «Спартак»