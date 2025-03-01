Компани прокомментировал победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своих подопечных в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (3:1).

«Это был топ-матч. Играть со «Штутгартом» в гостях всегда непросто, как игрок я никогда здесь не побеждал. Они играли лучше в начале встречи, а мы прибавляли по ходу игры и часто создавали опасность во втором тайме – вот так иногда проходят матчи. В итоге мы надежно оборонялись и показали сильный характер», — приводит слова Компани официальный сайт Бундеслиги.

«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко.

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