Компани прокомментировал победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своих подопечных в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом» (3:1).
Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Штиллер – 34' 1:1 Олисе – 45' 1:2 Горецка – 64' 1:3 Коман – 90'
«Это был топ-матч. Играть со «Штутгартом» в гостях всегда непросто, как игрок я никогда здесь не побеждал. Они играли лучше в начале встречи, а мы прибавляли по ходу игры и часто создавали опасность во втором тайме – вот так иногда проходят матчи. В итоге мы надежно оборонялись и показали сильный характер», — приводит слова Компани официальный сайт Бундеслиги.
«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко.
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