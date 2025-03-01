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Лионель Месси оценил идею проведения клубного чемпионата мира

Лионель Месси оценил идею проведения клубного чемпионата мира
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о клубном чемпионате мира.

«Я думаю, что для «Интер Майами» очень важно впервые выступить на чемпионате мира. Он пройдёт в США, и для МЛС иметь две команды – это замечательно. Всё это создаёт для МЛС возможность продолжать расти как футбольной лиге. Футболисты могут приезжать сюда и продолжать прогрессировать», — сказал Месси в интервью Apple Music.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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