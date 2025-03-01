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Месси высказался о текущем уровне МЛС

Месси высказался о текущем уровне МЛС
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Аргентинский нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси дал оценку уровню МЛС.

«Я бы описал МЛС как быструю лигу. Сейчас здесь есть много молодых и талантливых футболистов. Все команды пытаются атаковать, все хотят забивать голы, игры получаются открытыми. МЛС сильно растёт как лига в соответствии с культурой США. Лига эволюционирует, сильно развивается. Я надеюсь, что так будет и дальше, и больше клубов последуют примеру «Интер Майами», — сказал Месси в интервью Apple Music.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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