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Антони отреагировал на отмену своей дисквалификации перед матчем с «Реалом»

Антони отреагировал на отмену своей дисквалификации перед матчем с «Реалом»
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Вингер «Бетиса» Антони прокомментировал отмену красной карточки, которую он получил в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:1).

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это невероятно, особенно учитывая важность матча с «Реалом». Плюс ко всему, мы играем дома и перед нашими болельщиками. Я очень счастлив и чувствую себя готовым к матчу», – приводит слова вингера AS.

25-летний Антони был удалён в концовке матча с «Хетафе» (2:1), в котором он также отдал результативную передачу. Всего за «Бетис» в шести встречах у бразильца три гола и две голевые передачи. Он выступает за севильский клуб на правах аренды до конца сезона, его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.

Матч «Бетис» — «Реал» в рамках испанской Ла Лиги состоится сегодня. Начало встречи — в 20:30 мск.

Антони узнал, что сможет сыграть с «Реалом»

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