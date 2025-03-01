Одна из главных звёзд сборной Украины может перейти в «Ювентус» или «Наполи»

В летнее трансферное окно «Ювентус» и «Наполи» могут вернуться к варианту с переходом атакующего полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова, сообщает EuropaCalcio.

Ранее Судаков в интервью Corriere dello Sport рассказал, что получил официальные предложения от «Ювентуса» и «Наполи». Однако руководство «Шахтёра» решило сохранить Георгия, считая его ключевым игроком команды. Полузащитник признался, что его увлекла идея соревноваться с лучшими игроками Серии А, но окончательный вердикт остаётся за клубом и президентом.

Напомним, что в прошлом году генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал, что «Наполи» в январе 2024-го вел переговоры с клубом о возможном трансфере футболиста. Донецкий клуб был готов отпустить игрока за € 50 млн и бонусы, итальянский клуб предлагал € 40 млн.

В феврале 2024 года горняки подписали с Судаковым новое соглашение, которое рассчитано до 31 декабря 2028 года.

В этом сезоне украинский 22-летний атакующий полузащитник сыграл 25 матчей за «Шахтёр», забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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