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Саудовская Аравия предложила € 200 млн советнику «ПСЖ» за вывод сборной в полуфинал ЧМ

Саудовская Аравия предложила € 200 млн советнику «ПСЖ» за вывод сборной в полуфинал ЧМ
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Спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш получил предложение в € 200 млн от федерации футбола Саудовской Аравии, сообщает Le Parisien.

На минувшей неделе в Швейцарии прошли переговоры между представителями Кампуша и Саудовской Аравии.

Функционеру было предложено € 20 млн в год в течение 10 лет. Он должен помочь подготовить сборную Саудовской Аравии так, чтобы она на домашнем чемпионате мира-2034 дошла до полуфинала.

В договор также были включены промежуточные этапы с обязательным результатом.

Португалец должен ответить до 31 декабря 2025 года. Он ещё не подписал этот документ и предпочитает остаться в «ПСЖ», но переговоры о продлении контракта с парижским клубом, похоже, зашли в тупик из-за финансовых условий.

С окружением Луиша также контактировали «Арсенал» и «Челси», а «ПСЖ» уже связывался с бывшим спортивным директором «Атлетико» Андреа Бертой.

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