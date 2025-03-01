«Я наслаждаюсь им». Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Это не Роналду

Известный испанский защитник Серхио Рамос, игравший за «Реал» и сборную Испании, назвал лучшего футболиста за всю историю футбола. Рамос, большую часть карьеры игравший с Криштиану Роналду, выделил Лионеля Месси.

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Сейчас я наслаждаюсь им. Он лучший игрок, когда-либо игравший в футбол», – приводит слова испанца Give me Sport.

Месси начинал свою карьеру в «Барселоне», где провёл большую часть своей жизни, став лучшим бомбардиром клуба и выиграв множество титулов, включая Лигу чемпионов и Примеру. Он также завоевал множество индивидуальных наград, включая семь «Золотых мячей». В 2022 году привёл Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре, став главным героем турнира.

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