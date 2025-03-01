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Стали известны итоги первых переговоров о возвращении Неймара в «Барселону»

Стали известны итоги первых переговоров о возвращении Неймара в «Барселону»
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Бразильский футболист «Сантоса» Неймар дал чёткий сигнал главному тренеру «Барселоны» Ханс-Дитеру Флику и её спортивному директору Деку о том, что он нацелен на возвращение в клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, агент бразильской звезды Пини Захави, бразильский клуб и испанский гранд провели первые переговоры. Они открыли реальную возможность возвращения Неймара в Каталонию, первоначально не рассматривавшуюся.

Флик не уверен в том, что игрок нужен команде, но футболист готов снизить свою зарплату и получить второстепенную роль. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорт, по сведениям источника, горит желанием вернуть Неймара на «Камп Ноу».

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия

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