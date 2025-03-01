Стало известно, как Флик будет использовать Месси, если аргентинец вернётся в «Барселону»

У главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика есть план по использованию аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, если тот вернётся в клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист в случае переезда 37-летнего футболиста готов предоставить ему роль «десятки» на поле, чтобы Педри играл немного глубже, а Ямаль располагался на правом фланге атаки.

Также есть вариант, что аргентинец будет выступать в роли «ложной девятки». Флик не уверен, что у него получится совместить на поле Роберта Левандовского и Месси.

По сведениям источника, двери «Барселоны» открыты для Лионеля. Сам Месси окончательного решения о своём будущем ещё не принял.

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