В Испании назвали два условия, при которых Лионель Месси вернётся в «Барселону»

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси может покинуть «Интер Майами», сообщает El Nacional.

По информации источника, каталонская «Барселона» серьёзно рассматривает возвращение аргентинца. Окончательное решение зависит от Месси. Аргентинец готов рассмотреть возвращение в «Барселону», если почувствует, что сможет помочь команде и не помешает развитию молодых игроков. Кроме того, у «Барселоны» могут усугубиться финансовые трудности после подписания аргентинца.

Месси начинал свою карьеру в «Барселоне», где провёл большую часть своей жизни, став лучшим бомбардиром клуба и выиграв множество титулов, включая Лигу чемпионов и Примеру. Он также завоевал множество индивидуальных наград, включая семь «Золотых мячей». В 2022 году привёл Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре, став главным героем турнира.

Фанаты скандируют «Месси», когда прибывают игроки «Барселоны»