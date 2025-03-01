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«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Барселоны» за € 100 млн

«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Барселоны» за € 100 млн
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Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 20-летнего футболиста французский гранд рассматривает как серьёзное усиление, за которое они готовы отдать огромные деньги. Клуб готовит предложение.

Хотя в Испании и не горят желанием отпускать испанца, но предложение в € 100 млн и более может вынудить руководство сине-гранатовых передумать.

Сам Гави «Барселону» оставлять не хочет. Важным фактором является Дани Ольмо: если он наберёт форму и вытеснит Гави из стартового состава, то последний может задуматься о смене клуба.

Гави поддержали в «Барселоне» после травмы «крестов»

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