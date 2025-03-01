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Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков объяснил, почему не перешёл в «Спартак» в 2024 году

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков объяснил, почему не перешёл в «Спартак» в 2024 году
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Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о трансферных предложениях, которые были у него весной 2024 года перед уходом из «Ростова».

— «Спартак» предлагал войти во вратарскую бригаду — помогать двум Саням, Максименко и Селихову.

— Звали на роль спарринг-партнёра и ответственного за атмосферу, как у Довбни сейчас?
— В том числе. Отсюда и переход Довбни в «Спартак», который многих шокировал. Он, видимо, с этой ролью неплохо справляется. И как будто бы всё нормально у них сейчас.
— Что же вас жизнь в столице со всеми удобствами и наверняка неплохим контрактом не прельстила?
— Во-первых, на тот момент мы уже с Самарой по рукам ударили. Да и на такую роль я бы поехал в «Спартак» только с длительным контрактом, чтобы там и закончить и остаться в клубной структуре.

— А давали короткий?
— Год-два. И сразу было озвучено, что играть не буду. А в моём возрасте год просидеть — всё равно что крест на карьере поставить. После этого найти команду было бы очень сложно. Может, на сезончик ещё с кем-то подпишешь, но мне хотелось чего-то постабильнее. Если бы на столе лежали равноценные контракты с Самарой и «Спартаком» — пришлось бы подумать, но такого не было, — рассказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Песьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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