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Песьяков: эта эра в «Ростове» заканчивается, без Карпина будет другая команда

Песьяков: эта эра в «Ростове» заканчивается, без Карпина будет другая команда
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Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Ранее Песьяков выступал за «Ростов».

«В Ростове ситуация чем-то схожая с Самарой: поменялся губернатор, пошли какие-то слухи. Я как болельщик рассуждаю — мне тоже попадаются на глаза новости в соцсетях — якобы Саввиди в клуб хочет вернуться, Арташесу Владимировичу [Арутюнянц, президент «Ростова»] не дают что-то сделать. Ещё и Валерий Георгиевич вконец устал. Волей-неволей задумаешься, что эта эра заканчивается в «Ростове».

— Есть ощущение, что многое в «Ростове» держалось на авторитете Карпина и с его уходом игроки разбегутся?
— Процентов 90 на это дал бы. Без Карпина совсем другая команда будет, — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Песьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Почему Карпин ушёл из «Ростова». Итоги трансферов зимы. ПЛН#91

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