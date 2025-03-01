Песьяков: эта эра в «Ростове» заканчивается, без Карпина будет другая команда

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова». Ранее Песьяков выступал за «Ростов».

«В Ростове ситуация чем-то схожая с Самарой: поменялся губернатор, пошли какие-то слухи. Я как болельщик рассуждаю — мне тоже попадаются на глаза новости в соцсетях — якобы Саввиди в клуб хочет вернуться, Арташесу Владимировичу [Арутюнянц, президент «Ростова»] не дают что-то сделать. Ещё и Валерий Георгиевич вконец устал. Волей-неволей задумаешься, что эта эра заканчивается в «Ростове».

— Есть ощущение, что многое в «Ростове» держалось на авторитете Карпина и с его уходом игроки разбегутся?

— Процентов 90 на это дал бы. Без Карпина совсем другая команда будет, — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Песьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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