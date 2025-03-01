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Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
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Сегодня, 1 марта, возобновляется чемпионат МЕЛБЕТ Первой лиги сезона-2024/2025. Предлагаем ознакомиться с расписанием всех матчей 22-го тура.

Расписание матчей 22-го тура Первой лиги сезона-2024/2025 (время — московское)

1 марта, суббота:

10:00. «Енисей» — «Алания»;
14:00. «Черноморец» — «Торпедо»;
17:00. «КАМАЗ» — «Арсенал» Тула.

2 марта, воскресенье:

14:00. «Чайка» — «Уфа»;
18:00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»;
19:00. «Балтика» — «Шинник»;
19:30. «Родина» — «Тюмень».

3 марта, понедельник:

18:00. «Сочи» — «Сокол»;
19:30. «Ротор» — «Урал».

На данный момент возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Балтика», на счету которой 45 очков. На втором месте идёт московское «Торпедо» с 43 баллами. В зоне стыковых матчей за выход в РПЛ располагаются «Урал» и «Сочи», у которых по 37 очков.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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