«Ювентус» может приобрести Хойлунда у «Манчестер Юнайтед» за € 50 млн — TuttoJuve

«Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к 22-летнему форварду «Манчестер Юнайтед» Расмусу Хойлунду. Об этом сообщает TuttoJuve.

По информации источника, датский футболист оценивается в € 50 млн. Подчёркивается, что Хойлунд потерял веру в проект «Манчестер Юнайтед» и хочет вернуться в Италию, где ранее он выступал за «Аталанту».

В нынешнем сезоне Хойлунд принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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