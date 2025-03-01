Сергей Песьяков разобрал свою ошибку в «золотом» для «Зенита» матче

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своей ошибке, допущенной в матче 30-го тура РПЛ сезона-2023/2024 c «Зенитом» (2:1). Эта победа помогла сине-бело-голубым стать чемпионами России.

«На самом деле всё очень просто, хотя поймут только вратари. Бывают удары со «свалом», когда мяч виляет в воздухе. Мартин Йиранек когда-то так с центра поля забил. Со стороны это практически незаметно — разве что с камеры из-за ворот, если она там была. Мяч немного вильнул, попал мне в два крайних пальца — я их даже подвыбил — и по дуге упал в ворота. Самое обидное, что эпизод сам по себе простой был. Я прочитал Артура. В 70% случаев нападающий оттуда бил бы в дальний угол, а я сообразил, что пробьёт в ближний, и даже полшажка туда сделал. А мяч попал в пузо, отлетел в руку и в сетку. Обычная ошибка… но в необычном матче», — сказал Песьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Песьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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